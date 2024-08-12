Шапкин лично оценил удобство центра отбора на службу по контракту в Балашихе

Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин в разговоре с РИАМО сообщил, что мужчины все чаще и чаще приходят в пункты отбора на военную службу, чтобы заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться на фронт защищать страну. Он лично оценил удобство современного центра отбора контрактников, расположенного в Балашихе.

«Изнутри, что называется, изучил весь механизм работы этого уникального центра. Ежедневно здесь принимают добровольцев из Подмосковья и других регионов России. Все организовано четко. Здесь предоставляют трехразовое питание, обмундирование, проживание. В центре оборудованы учебные классы, спортзал и уличный спортивный городок», — рассказал Шапкин.

По словам депутата Мособлдумы, во время подготовки потенциальных контрактников с мужчинами работают опытные инструкторы. Желающих пойти на службу обучают обращаться с оружием, оказывать первую медпомощь при ранениях, а также обучают навыкам первичной воинской подготовки.

После того, как будущие контрактники подписали все необходимые документы, они проходят медкомиссию и только потом участвуют в распределении на конкретные части, где будут служить и в каких подразделениях защищать родину.

Всех бойцов обучают навыкам первой медицинской помощи, так как это имеет огромное значение на передовой. В настоящее время солдаты чаще всего получают осколочно-разрывные ранения, поэтому первые несколько минут после получения травмы становятся самыми важными, именно за это время можно успеть спасти человеку жизнь, правильно оказав помощь.

«Бытовые условия в центре хорошие. Администрация городского округа большую работу проводит, сделали ремонт и обеспечили всем необходимым», — добавил депутат.

Пункт отбора бойцов

Территориально московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту находится в Балашихе на Восточное шоссе, владение 2. Узнать, как работает центр, а также задать интересующие вопросы можно по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Подмосковье и Минобороны РФ тесно сотрудничают по вопросам контрактников и оперативно решают любые вопросы, связанные с этой категорией граждан и их семьями.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем, все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В настоящее время подмосковные контрактники, кроме ежемесячных выплат, получают самое большое единовременное пособие по стране в размере 600 тысяч рублей. Также им выплачивают суточные надбавки при выполнении боевых задач. В будущем все военнослужащие будут получать повышенную пенсию.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.