«Шансов не было»: солдат ВСУ рассказал, как попал в плен под Харьковом

Украинский военнослужащий Роман Русов попал в плен к российским военным в Харьковской области. Он рассказал, что избежать этого не было никаких шансов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Русова мобилизовали прямо на улице, когда он шел с работы. Пройдя формальную медкомиссию, он оказался в воинской части. Вся процедура от вручения повестки до отправки в войска заняла сутки.

Сначала солдат служил в погранотряде во Львовской области, но в конце апреля его подразделение оказалось под Харьковом. О том, что там наступают ВС РФ, украинское командование мобилизованным не сообщило.

По словам Русова, их обманули, сказав, что те будут служить на границе, где нет активных боевых действий. Все оказалось наоборот. В первом серьезном бою солдат и его сослуживцы сдались в плен.

«Была мощная артподготовка, позиции разрушили. Потом нас просто забросали гранатами. Шансов не было», — рассказал боец.