Shaman внезапно заплакал на сцене из-за смерти своего пресс-секретаря

Певец Shaman расплакался в Липецке во время первого концерта после смерти своего пресс-секретаря, пишет РИА Новости.

Как пишет Ura.ru, концерт был посвящен Антону Коробкову-Землянскому. Shaman вышел на сцену с его инициалами на руках.

Во время исполнения песни «Я останусь с тобой» он заплакал.

9 ноября в своей квартире скоропостижно скончался журналист, пресс-секретарь SHAMANа и директор по коммуникациям крупного холдинга Антон Коробков-Землянский. У 40-летнего мужчины произошел инфаркт миокарда.

Знавшие Антона Коробкова деятели шоу-бизнеса отмечают, что в последнее время пиар-менеджер часто переживал из-за работы, у него были нервные срывы. Последним заметным скандалом было то, что его слова относительно гонораров звезд, в частности самого Ярослава Дронова, были неверно истолкованы и пиарщику пришлось оправдываться в СМИ.