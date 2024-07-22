Шаман ответил, что забрало жизнь целительницы Джуны

Писатель и шаман Карагай рассказал, что у целительницы Джуны (Евгении Давиташвили) в последние годы жизни постоянно возникали мысли о смерти. По его словам, причиной послужил уход из жизни ее сына Вахтанга, сообщает NEWS.ru .

Карагай отметил, что раз в неделю Джуна приносила цветы на могилу наследника. Он подчеркнул, что астролог не единожды заявляла, что «хочет воссоединиться с Вахо» — ее сыном.

«Это было больно видеть», — признался шаман.

Писатель уточнил, что предварительной причиной смерти целительницы названо заболевание сосудов головного мозга.

Шаман добавил, что Джуне необходимо было проводить как можно больше времени на свежем воздухе, но она игнорировала рекомендации.

Джуна умерла 8 июня 2015 года. Согласно официальной версии, целительница скончалась от инсульта в одной из московских больниц. Евгении Давиташвили было 65 лет.