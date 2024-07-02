Шахтерский Сабантуй прошел в Кузбассе

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Четвертый Международный шахтерский Сабантуй отметили в Прокопьевске

В Прокопьевске 30 июня отметили четвертый Международный шахтерский Сабантуй. Праздник официально начался в 11:00 в Зенковском парке, сообщает «Сiбдепо» .

В парке разместили палатки с национальной атрибутикой проживающих в Сибири национальностей — татар, телеутов, удмуртов, чувашей, шорцев и русских. Ценности праздника — сохранение духовных ценностей и национальных традиций, культуры и истории разных народов России.

Праздник начался с шествия шахтерских делегаций из 150 работников угольной промышленности Кузбасса. Заслуженных тружеников наградили медалями, администрация парка подготовила выставку с фотографиями, экспонатами, посвященными сибирским шахтам, и историческими сводками.

Яркими событиями праздника стали русская и татарская свадьбы. Обе невесты и женихи были одеты в традиционные костюмы, под национальные песни они выполняли свадебные обряды своего народа.