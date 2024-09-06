Шахтер из ДНР проходит службу в Подмосковье

Выросший в шахтерских регионах, Сергей начал свой профессиональный путь в горнометаллургическом институте по специальности «шахтное и подземное строительство». Впервые столкнувшись с этой непростой работой в возрасте 17 лет, он быстро приобрел навыки, которые помогли ему в дальнейшей карьере.

В 2014 году Сергей переехал в Подмосковье и спустя четыре года поисков себя в разных сферах присоединился к команде МОС АВС. Хотя новое направление деятельности требовало адаптации, его опыт и настойчивость быстро сделали его незаменимым специалистом.

«Когда прошел все собеседования и был принят на работу, вспомнил знакомые еще с шахты ощущения — сначала ничего не понимал, в голове лишь каша от новых терминов. Но благодаря прекрасным учителям я быстро освоился», — делится Сергей.

«Мы ценим наших сотрудников, ведь каждый из них уникален и вносит свой вклад в общее дело. Наша команда состоит из людей с самыми разными профессиональными и жизненными историями. Одна из них — это путь Сергея Шевченко — от шахтера из Донбасса до специалиста по торфяникам. Деятельность ЖКХ многозадачна, и для ее успешного выполнения необходимы именно такие разносторонние специалисты, как Сергей. Вместе мы создаем комфортную и безопасную среду для всех жителей Подмосковья», — добавил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.