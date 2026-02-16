Шаховской городской парк проведет масленичные гуляния и спортивные игры 18 и 21 февраля

Шаховской городской парк организует праздничные мероприятия, посвященные масленичной неделе, 18 и 21 февраля. В программе — спортивные состязания, народные игры и творческие мастер-классы для всей семьи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Шаховской городской парк станет площадкой для масштабных масленичных гуляний и спортивных игр. Мероприятия пройдут 18 и 21 февраля и будут интересны посетителям всех возрастов.

В среду, 18 февраля, празднование откроет программа «Тещины блины». В 11:00 в зоне скейт-парка начнется игровая программа «Парковый разгуляй», а также тематическая беседа «Русские народные игры-забавы», где расскажут об истории и традициях масленичных гуляний.

В субботу, 21 февраля, на центральной площади парка аттракционов состоятся спортивные соревнования «Молодецкие игры в парке» (11:30), хороводная программа «Масленичный узор» (12:00) и интеллектуальная викторина «Как на масленой неделе…» в павильоне «Творческая мастерская» (12:30).

Организаторы приглашают жителей и гостей округа провести праздничные дни в парке, где каждый сможет выбрать занятие по душе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.