Шаховской городской парк приглашает жителей на насыщенную программу мероприятий

Парк в Шаховской подготовил для местных жителей и гостей округа увлекательную программу, которая подарит заряд бодрости и позитива. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Первое мероприятие — спортивные игры запланированы на 10 февраля в 11:10. Это не просто соревнования! Жителей ждут разнообразные дисциплины, адаптированные под разные возрастные группы и уровень подготовки. Можно будет помериться силами в эстафетах и показать ловкость в играх с мячом.

Следующий день, 12 февраля, обещает не меньшее удовольствие. В 11:10 стартует интерактивная игровая программа для детей и взрослых. Запланированы захватывающие квесты и весёлые конкурсы. Программа рассчитана на разные возрастные категории, гарантируя увлекательное времяпрепровождение для каждого.

А в 11:30 начинается лекторий — это уникальная возможность расширить свой кругозор. Лектор поделится интересными фактами, ответит на вопросы аудитории и проведет небольшую викторину. Это прекрасная возможность узнать что-то новое и полезное и пообщаться с интересными людьми.

Вход на все мероприятия абсолютно бесплатный.

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