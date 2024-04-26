Шаховчане приняли участие в акции партии «Единая Россия» «Диктант Победы»

На 13 площадках в городском округе Шаховская прошла международная акция «Диктант Победы» Для всех, кто хотел прикоснуться к исторической памяти, свои двери открыли учреждения образования и культуры.

«Диктант Победы» проходил уже шестой раз. Центральной площадкой для его проведения по традиции стал Шаховской музей.

Вместе с жителями округа в рамках партийного проекта «Историческая память» проверить свои знания об одном из важнейших событий в мировой истории пришли представители местного отделения «Единой России», депутаты Совета депутатов, члены фракции «Единая Россия», сотрудники МЧС, военнослужащие и сторонники партии.

Всех собравшихся поприветствовала секретарь местного отделения «Единой России» Елена Шишелина. Она пожелала хорошего настроения и удачи в решении тестовых заданий.

«Сегодня мы собрались с вами здесь, чтобы прикоснуться к исторической памяти. Это наша благодарность поколению победителей, нашим дорогим фронтовикам. Для каждого россиянина знание истории Великой Отечественной войны, уважение к ветеранам — святой долг и обязанность. Мы вместе храним нашу историю», — сказала Елена Шишелина.

В этом году задания диктанта посвятили 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, освобождению Крыма, Белоруссии, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим юбилейным датам.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.