Шахназаров высказался о «разблокировке» YouTube в России

Кинорежиссер и руководитель «Мосфильма» Карен Шахназаров предположил, что восстановление работы YouTube в России может быть связано с его беседой с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он упомянул, что еще до встречи с главой государства высказывал свои замечания касательно замедления работы данного видеохостинга, сообщает NEWS.ru .

«Не могу сказать, связано ли это с моим разговором с Владимиром Владимировичем. У него много информации различной. Но я действительно высказал свою позицию, я и раньше высказывал ее в разных программах информационных», — отметил режиссер.

Шахназаров выразил мнение, что замедление работы YouTube является нецелесообразным шагом. Он добавил, что воспользовался возможностью донести свои мысли до президента России. Режиссер также подчеркнул, что Путин открыт для любых новых предложений.

По его словам, президент всегда тщательно анализирует ситуацию, прежде чем принять решение, основываясь на своих оценках и доступной информации. У него есть больше данных, чем у остальных. Возможно, разговор в той или иной мере оказал какое-то влияние, но это уже лучше уточнять у самого Путина, заключил Шахназаров.

Ранее YouTube в России вновь начал действовать без ограничений для всех операторов сотовой связи. Пять мобильных операторов предоставляют доступ к платформе без каких-либо препятствий. Однако многие пользователи продолжают сталкиваться с проблемами при использовании Wi-Fi.