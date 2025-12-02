Шахматный клуб Сергея Карякина открылся в Сергиевом Посаде

В министерстве социального развития Московской области сообщили, что сегодня знаменитый российский шахматист, международный гроссмейстер и многократный чемпион мира Сергей Карякин открыл новый шахматный клуб для бойцов СВО в Сергиево-Посадском центре имени А. И. Мещерякова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках открытия клуба Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры, в котором приняли участие 10 ветеранов СВО. Участники получили уникальную возможность сыграть с одним из лучших шахматистов мира, что стало для них не только увлекательным опытом, но и возможностью обменяться знаниями и стратегиями игры.

«Шахматы — это не просто игра, это искусство мышления и стратегии. Я рад, что могу внести свой вклад в развитие шахматной культуры среди наших героев», — отметил Сергей Карякин во время мероприятия.

Кроме того, гроссмейстер вручил директору центра Сергею Захарову подарочную шахматную доску для коллекции в музей шахмат центра имени А. И. Мещерякова.

В ведомстве дополнили, что открытие шахматного клуба призвано создать площадку для общения, обучения и развития навыков игры в шахматы среди бойцов СВО, а также способствовать укреплению духа товарищества и взаимопомощи.

