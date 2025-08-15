Шахматные поединки прошли в мытищинском «Центре Единоборств»

C 11 по 14 августа в мытищинском «Центре Единоборств» проходил открытый квалификационный турнир по шахматам, приуроченный ко Дню физкультурника, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В состязаниях приняли участие 33 шахматиста из Мытищ, Москвы, Королева, Реутова, Долгопрудного, Балашихи и Щелково. Турнир проводился по швейцарской системе в двух категориях: до 1300 и 1300+.

В группе «А», где соревновались спортсмены с рейтингом до 1300, все победители представляли ЦФКиС «Мытищи». Абсолютный чемпион турнира — Владимир Пронин. В категории детей до 2016 г. р. победителем стал Акобир Музаффаров. Среди девушек лучшей оказалась Виктория Трофимова.

Группа с более высоким рейтингом также принесла победу мытищинцу Павлу Бибикову. Нарэк Хачатрян из Мытищ завоевал золото в категории юниоров до 2008 г. р. Единственная спортсменка из другого города, Вероника Рожкова из Балашихи, стала победительницей в категории девушек.