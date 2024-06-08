Шадаев считает, что нет необходимости в создании федоргана по кибербезопасности

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев отметил, что нет нужды в создании федерального органа по кибербезопасности, потому что он уже есть. Об этом сообщает ТАСС .

«У нас есть очень хорошая структура, называется ФСБ. В ведении ФСБ находится регулирование вопросов, связанных с информационной безопасностью», — пояснил министр на ПМЭФ.

Он уточнил, что сотрудники службы отлично справляются со своей работой, поэтому Минцифры не поддерживает создание дополнительных структур.

Вопрос о появлении в стране органа по кибербезопасности задал председатель совета директоров компании «Серчинформ» Лев Матвеев. Кроме того, в начале июня руководитель Сбера Герман Греф отмечал, что в РФ следует создать федорган кибербезопасности, который будет заниматься только этими вопросами.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. В текущем году его планировали посетить свыше 17 тыс. человек из 136 государств мира.