СФР проиндексирует пенсии 270 тыс жителей Москвы и области

С 1 апреля отделение Социального фонда по Москве и Московской области повысит социальные и государственные пенсии на 6,8%. Индексация затронет более 270 тысяч человек, сообщает пресс-служба соцфонда.

Социальные пенсии получают граждане, не сформировавшие необходимый стаж и пенсионные права, а также дети и взрослые с инвалидностью, сироты и потерявшие кормильца.

Одновременно увеличат выплаты по государственному пенсионному обеспечению участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, военнослужащим по призыву и их семьям, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф, космонавтам и летчикам-испытателям.

С 1 апреля вырастет и надбавка по уходу за детьми с инвалидностью, инвалидами I группы и людьми старше 80 лет. Также увеличат дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги.

Перерасчет произведут автоматически, обращаться в отделение фонда не требуется. Выплаты перечислят в апреле по обычному графику.

Это третья индексация с начала 2026 года. В январе страховые пенсии повысили на 7,6%, в феврале ряд социальных выплат — на 5,6%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.

