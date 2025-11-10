СФР предоставило 7 жителям Московского региона собак-проводников со снаряжением

Отделение СФР по Москве и Московской области предоставило собак-проводников с комплектом снаряжения 7 гражданам с инвалидностью, сообщает пресс-служба отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области.

13 ноября отмечается Международный день слепых, который напоминает о важности поддержки и внимания к людям с ограниченными возможностями здоровья. Отделение Соцфонда по Москве и Московской области обеспечивает граждан с инвалидностью по зрению различными техническими средствами реабилитации (ТСР), к которым также относится собака-проводник с комплектом снаряжения. С января 2023 года отделением Соцфонда по Москве и Московской области четвероногими помощниками обеспечены 7 жителей Московского региона.

Право на получение собаки–проводника с комплектом снаряжения имеют граждане с I группой инвалидности по зрению, у которых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА) содержатся рекомендации по медицинским показаниям.

Верных помощников для незрячих и слабовидящих граждан готовят в единственной в России специализированной школе в Подмосковье. Высококвалифицированные кинологи обучают собак–проводников различным командам. Их учат соблюдать правила дорожного движения для пешеходов — ходить по тротуарам, останавливаться у края проезжей части, переходить дорогу. В результате собаки–проводники становятся надежными спутниками, помогают ориентироваться в пространстве, проходить маршруты и адаптируют хозяев к самостоятельной жизни.

После подготовки питомца обучение проходит будущий владелец. Его учеба, проживание, питание, а также проезд, в том числе для сопровождающего, оплачивается из средств Отделения Социального фонда.

Для получения собаки-проводника с комплектом снаряжения необходимо подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР или МФЦ. Также нужно приложить заполненную анкету с личными данными, указать условия проживания для собаки и другую информацию. На основании этих сведений подбирается поводырь.

Собака–проводник вместе со специальным снаряжением передается новому хозяину бесплатно и не подлежит продаже или дарению. Владелец может подать на выплату ежегодной компенсации на содержание и ветеринарное обслуживание питомца. Ее размер в 2025 году составляет 37 832 рубля. Данную выплату можно оформить в клиентской службе Отделения СФР. Для этого потребуются справка из государственной ветеринарной клиники, срок которой не превышает 30 дней на дату подачи заявления, паспорт собаки-проводника и банковские реквизиты владельца.

Если остались вопросы, всегда можно позвонить в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800-10) 0-00-01 (звонок бесплатный), а также получить информацию, подписавшись на наши страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.