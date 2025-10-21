СФР по Московскому региону выплатило пособие по беременности более 2 тыс бизнес-леди

В Московском регионе женщины-предприниматели, готовящиеся стать мамами, могут получать пособие по беременности и родам. В 2025 году отделение Социального фонда по Москве и Московской области оплатило декретные более 2 тыс. предпринимательниц на общую сумму свыше 190 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью отделения СФР по Москве и Московской области.

Чтобы получать пособие по беременности и родам индивидуальным предпринимателям нужно вступить в добровольные правоотношения с региональным отделением Соцфонда и ежегодно вносить взносы на обязательное социальное страхование. Заявление о вступлении в правоотношения можно подать на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Москве и Московской области или МФЦ.

Взносы необходимо заплатить до 31 декабря текущего года. Стоимость страхового года в 2025 году составляет 7 809,12 рублей для предпринимателей, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Реквизиты для перечисления страховых взносов можно найти на странице отделения СФР.

Поддержка со стороны государства значительно превышает расходы индивидуального предпринимателя. Так, пособие по беременности и родам в 2025 году за 140 календарных дней составляет 103 285 рублей, а размер добровольных взносов за 2024 год — 6 696,22 рублей. Право на пособие возникает в том случае, если уплачена вся сумма страховых взносов за год, предшествующий году начала декрета. Для получения выплаты в связи с материнством в 2026 году взносы нужно внести до 31 декабря 2025 года.

Финансовая помощь предпринимательницам оказывается и после появления на свет малыша. Они могут оформить единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Право на добровольное участие в системе обязательного социального страхования имеют не только индивидуальные предприниматели, но и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Если остались вопросы, всегда можно обратиться в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800-10) 0-00-01 (звонок бесплатный), а также получить информацию, подписавшись на наши страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм.

