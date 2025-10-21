СФР по Московскому региону проактивно оформило около 122 тыс СНИЛС новорожденным

Одним из основных документов для получения государственных услуг на ребенка является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). С начала года отделение СФР по Москве и Московской области открыло в беззаявительном порядке более 121,7 тыс. индивидуальных счетов новорожденным. Об этом сообщает пресс-служба отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области.

СНИЛС присваивается малышу сразу после рождения и остается неизменным на протяжении всей жизни. Документ необходим для получения материнского капитала и социальных выплат, оформления полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и прикрепления к медицинской организации. В дальнейшем, когда ребенок вырастет, СНИЛС потребуется для официального трудоустройства, формирования пенсионных прав и получения различных госуслуг.

Процесс оформления лицевого счета стал проще — с 2020 года он проходит в проактивном режиме, без подачи заявлений родителями. После появления в информационной системе Соцфонда сведений о рождении ребенка из реестра ЗАГС номер индивидуального лицевого счета открывается и направляется в личный кабинет мамы на портале госуслуг.

При отсутствии подтвержденной учетной записи на портале госуслуг оформить СНИЛС возможно в клиентской службе отделения Соцфонда или МФЦ вне зависимости от места проживания. Для получения данной услуги необходим паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Номер страхового свидетельства будет выдан в тот же день. Такой же заявительный порядок оформления СНИЛС действует для семьи, усыновившей ребенка.

Отделение СФР обращает внимание, что номер лицевого счета на ребенка направляется в личный кабинет при условии совпадения анкетных данных мамы с информацией из ЗАГС и Социального фонда России. Если женщина изменила фамилию, но не обновила сведения, СНИЛС ребенка может не отразиться на портале госуслуг.

Если остались вопросы, всегда можно позвонить в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный), а также получить информацию, подписавшись на наши страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.