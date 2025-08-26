СФР по Московскому региону оплатило 324 тыс допвыходных родителям детей с ОВЗ

Семьи с детьми-инвалидами могут рассчитывать на ряд мер социальной поддержки. К примеру, родители, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, имеют право оформить мини-отпуск. С начала года отделение Социального фонда по Москве и Московской области оплатило родителям детей с инвалидностью 324 тыс. дополнительных выходных дней на общую сумму почти 2,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда РФ по Московскому региону.

Дополнительные выходные положены работающим по трудовому договору родителям, опекунам и попечителям. Им ежемесячно предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня, которые можно посвятить уходу за детьми. В течение календарного года в общей сложности получается 48 таких дней. Если в семье несколько детей с инвалидностью, количество дополнительных дней по уходу не увеличивается.

Как распределить мини-отпуск

Семейная пара вправе сама выбрать, как использовать выходные: брать ежемесячно до четырех дней либо накапливать, чтобы потом оформить однократно отпуск продолжительностью не более 24 дней. Если оба родителя работают, то дополнительные выходные (в том числе накопленные) они могут поделить между собой. К примеру, три дня берет мама, один — папа, или по два дня каждый. При этом даты ухода в мини-отпуск у родителей могут совпадать.

Порядок оформления

Для оформления выходных необходимо заранее согласовать с работодателем даты отсутствия и подать заявление.

К нему нужно приложить документы, подтверждающие право на данную льготу:

справку об инвалидности (однократно);

документ о месте жительства ребенка с инвалидностью (однократно);

свидетельство о рождении (усыновлении) либо документ об установлении опеки (попечительства) над ребенком-инвалидом (однократно);

оригинал справки с места работы другого родителя о том, предоставлялись ли ему дополнительные выходные дни и в каком количестве (при каждом обращении).

Какие есть ограничения

Родителям стоит помнить, что неиспользованные выходные дни нужно успеть потратить в течение года. Оформить их заранее, перенести на следующий период или компенсировать денежными средствами не получится. Дополнительные выходные не предоставляются в период нахождения в ежегодном, в том числе дополнительном оплачиваемом отпуске, или без сохранения заработной платы, а также во время отпуска по уходу за ребенком до трех лет. При этом у другого родителя право на получение такой льготы в данные периоды сохраняется.

Возмещение расходов

Оплата дополнительных дней по уходу производится работодателем из собственных средств в размере среднего заработка работника. Затем эту сумму компенсирует отделение Соцфонда по Москве и Московской области. Для этого работодателю необходимо подать в региональное отделение СФР заявление и копию приказа о предоставлении таких выходных дней.

Также у работодателей есть возможность направить заявление о возмещении расходов на оплату дополнительных выходных дней в электронном виде. В этом случае другие документы не потребуются.

