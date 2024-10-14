Сезон уборки опавшей листвы в Подмосковье в самом разгаре

Осенью одна из главных проблем, волнующих жителей — опавшая листва во дворах и общественных пространствах. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Очищать от опавшей листвы тротуары, дворовые проезды, игровые площадки обязаны сотрудники коммунальных служб региона. Однако от уборки на газонах во дворе жители могут отказаться посредством проведения общего собрания собственников.

«Сейчас начинаются обильные дожди, опавшая листва становится скользкой. В первую очередь, это травмоопасно для жителей. Коммунальные службы должны работать на опережение и своевременно все убирать во избежание несчастных случаев и жалоб», — сказал заммминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Никита Анашкин.

Специализированные службы в рамках работы используют метлы и легкие веерные грабли, они не повреждают траву и корни деревьев. На удалении от жилых домов применяют воздуходувки.

Каждое муниципальное коммунальное учреждение должно иметь договор на утилизацию смета и листвы. Сжигать и складировать листья в мусорные баки запрещено. Часто их используют как удобрение для городских клумб или отправляют на комплексы по переработке отходов для компостирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.