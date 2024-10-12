Сезон работы фонтанов в Москве официально завершился

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы 12 октября начали демонтировать оборудование с городских фонтанов в связи с завершением сезона, сообщает пресс-служба комплекса.

«Специалисты комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. После этого приступим к мероприятиям по консервации фонтанов на зимний период», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В зависимости от фонтана слив воды производится по-разному, насосы на сооружениях отключают последовательно, чтобы не допустить гидроудара. В некоторых случаях вода из чаш фонтанов уходит в течение нескольких суток. Например, из светодинамического фонтана в Парке Горького вода полностью уйдет спустя 6 дней.

На зимний период фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами накрывают специальными конструкциями. Плавающие фонтаны демонтируют, а сухие фонтаны в парках закроют специальными защитными экранами.

В течение зимы специалисты проверят техсостояние столичных фонтанов и, если потребуется, отремонтируют их.