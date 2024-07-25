Сезон арбузов и дынь в Ленинском округе стартует 1 августа

На территории Московской области, в том числе в Ленинском городском округе, с 1 августа официально начинаются продажи бахчевых культур. Администрация муниципалитета рекомендует покупать арбузы, дыни, другую плодово-ягодную и овощную продукцию в тех нестационарных торговых объектах, которые имеют необходимые документы, в том числе подтверждающие безопасность продукции, рассказали в пресс-службе.

«В Ленинском городском округе будет размещено более 70-ти бахчевых развалов, как на муниципальных, так и на частных земельных участках. Безопасность продукции подтверждается документами о происхождении продукции, сертификатом соответствия или декларацией о соответствии, которые должны быть у продавца. На развалах должна быть информация с наименованием хозяйствующего субъекта, режимом работы, а также ценники на продукцию. Продавцы должны иметь при себе медкнижки. Продажа бахчевых культур частями и с надрезами не допускается», — приводятся в сообщении слова заместителя главы городского округа Виктории Морозовой.

Она также уточнила, что в этом году на бахчевых развалах Ленинского округа будет представлена продукция из Краснодара, Астрахани и Дагестана.

Граждане вправе попросить продавцов данных точек представить документы на продукцию и на право размещения торговой точки.

Объекты сезонной торговли будут работать вплоть до конца октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.