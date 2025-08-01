Сетки и керосин: как экологично уберечь участок от кротов

Биолог и агроном Михаил Воробьев заявил, что беречь землю от кротов на приусадебном участке стоит бережно и аккуратно: это очень полезные и высокоорганизованные животные, они обеспечивают в земле систему мелиорации, сообщает RT .

«Наиболее безопасный, очень экологичный способ — это обычная пластиковая сетка, ячейки которой не позволяют кротам пройти сквозь нее. Нужно вырыть небольшой котлованчик на месте вашей клумбы, вашей грядки, вашего газона и выстлать дно и обязательно бока антикротовой сеткой», — сказал специалист.

Кроме того, их отпугивают резкие запахи, поэтому хороший метод — это просто положить в кротовину тряпочку, смоченную в бензине, керосине или ацетоне: кроты больше не захотят рыть свои подземные туннели, портить растения и пейзаж.

При этом, заливать в нору крота воду из шланга — это бесполезная затея: система ходов разветвлена, животное легко и быстро найдет другое безопасное и сухое место, заключил эксперт.