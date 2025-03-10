Сеть книжных магазинов фиксирует рост продаж книги Захара Прилепина «Ополченский романс»

Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» фиксирует скачок продаж книги «Ополченский романс» Захара Прилепина после выхода одноименного сериала: за первые 10 дней марта продажи выросли в 6 раз (по сравнению с аналогичным периодом февраля 2025 года). «Ополченский романс» находится на девятом месте по итогам продаж за 30 дней (первое место в рейтинге — «Собаки и другие люди» Захара Прилепина), передает пресс-служба сети.

Книга поступила в продажу в книжные магазины сети в сентябре 2020 года, а 10 марта 2025 она выходит с кинообложкой.

«Ополченский романс» — первая попытка Захара Прилепина художественно осмыслить прожитые на Донбассе военные годы. Сборник представляет истории жителей Донбасса после 2014 года, которые пытаются научиться жить под атаками ВСУ, и ополченцев, приехавших защищать Донбасс.

Сериал «Ополченский романс», снятый продюсером и сценаристом Олегом Лукичевым, вышел в феврале 2025 года. В нем рассказана история журналиста Алексея Суворова, который едет на Донбасс для написания материалов для немецких изданий. Это первая работа Олега Лукичева в роли режиссера. Сериал уже получил высокую оценку пользователей видеохостинга — 8,3 балла.