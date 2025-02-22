Сестра, жена и дочери: как делят миллиарды умершего от Covid олигарха в Москве

В судах ведутся споры о наследстве умершего в столице от коронавируса олигарха Олега Бурлакова. Его миллиарды делят сестра со своим мужем, жена с детьми, а также внебрачная дочь, кровное родство с которой признали в суде через два года после рождения, сообщает Msk1.ru .

Он вместе с мужем своей сестры открыл в Харькове предприятие «Интеграл», которое занималось разработкой топливных систем для советской военной промышленности и деталей для космических аппаратов. Затем партнеры ушли в нефтяную отрасль, а в 2005 году появился «Бурнефтьгаз», который покупал нефтяные месторождения на торгах. Еще будущий миллиардер занимался производством цемента в «Новоросцементе», а самым известным его активом стал Стройлесбанк.

Журнал Forbes оценивали его состояние в 650 млн долларов. Бурлаков занимал 177-е место в рейтинге богатейших людей РФ.

В 90-е вместе с женой Людмилой и дочерями он переехал в Канаду. Данное решение бизнесмен принял из-за попыток похитить детей. Затем предприниматель посещал страну чаще остальных членов семьи, но в 2018 году неизвестный расстрелял его Cadillac Escalade, пока Бурлаков был внутри авто. Он не пострадал. В том же году у мужчины него в крови нашли мышьяк.

Покушения бизнесмен связывал с бракоразводным процессом. Он также не исключал, что к ним могут быть причастны его жена и дочери.

Летом 2021 года Бурлаков умер от последствий Covid-19 в московской больнице. Сестра Бурлакова и жена его бизнес-партнера Вера спорила с его вдовой о месте захоронения. После нескольких скандалов предпринимателя похоронили в Торонто.

Наследство

Сначала на наследство бизнесмена претендовала вдова Людмила. Она руководствовалась завещанием, которое Бурлаков составил в 2004 году. Но уже после смерти брата Вера Казакова и ее муж пришли в суд с другим завещанием, которое якобы было составлено миллиардером в 2019 году, хотя оно написано на обычном листе бумаги. Там говорится, что все имущество он оставляет им, а также просит семью сестры позаботиться о его любовнице Софии Шевцовой и других членах семьи. Вдова и дети в данном документе не упоминались.

Общая сумма наследства миллиардера в 2021 году оценивалась Forbes в 2,7 млрд долларов.

Сестра выиграла несколько судов, но вдова и дочери дошли до Верховного суда РФ, который вернул дело в суд первой инстанции и отменил все вынесенные ранее решения.

Также любовница бизнесмена София Шевцова обратилась в суд в интересах дочери с требованием признать ее ребенком умершего Бурлакова. По информации Legal.Report, девочка родилась за 10 месяцев до смерти предпринимателя. Ее зарегистрировали в столичном ЗАГСе, но в графе «отец» оставили прочерк. При этом в суде свидетели подтвердили, что Бурлаков прилюдно признал деввочку и принимал поздравления с ее рождением.

Процесс установления отцовства длился порядка 1,5 лет. Девочка родилась после использования родителями ЭКО. Эксперты проанализировали семь криоконтейнеров со спермой покойного, сравнили их с геномом дочери Шевцовой, митохондриальной ДНК Казаковой. В итоге обе инстанции признали ребенка дочерью Бурлакова.

Поэтому теперь теоретически нотариус может признать дочь Шевцовой, жену и других дочерей покойного имеющими право на имущество.

Но, возможно, прямые наследники бизнесмена (вдова и их общие дети) не получат наследство. Есть договор займа между Николаем Казаковым и Олегом Бурлаковым, который вдова миллиардера пыталась оспорить в суде. По этому документу предпринимателя признали банкротом.