В Подмосковье выявили 30 случаев незаконного вывоза мусора

В Подмосковье активно работают над привлечением к ответственности физических и юридических лиц, которые занимаются незаконной транспортировкой твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщили в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.

Такие «серые возчики» — это нелегальные перевозчики, которые оставляют после себя несанкционированные свалки, нарушая законы и правила.

Недобросовестные граждане и компании размещают объявления на интернет-сервисах о вывозе крупногабаритных грузов по особенно низким ценам. В итоге они вывозят мусор, а затем сбрасывают его в неподходящих местах: на контейнерных площадках, обочинах дорог, в лесопарках и на окраинах городов.

В первом квартале 2025 года ГУРБ Московской области, органы местного самоуправления и правоохранительные органы совместно с Министерством чистоты организовали мероприятия по выявлению и пресечению деятельности таких нарушителей. Выявляли в том числе с помощью видеокамер системы «Безопасный регион». По итогам мероприятий:

составлено 30 протоколов об административных правонарушениях

транспортных средств были изъяты и направлены на специализированные стоянки

Министерство чистоты вынесло 46 постановлений о привлечении нарушителей к административной ответственности по части 1 статьи 8.2 — сброс ТКО и по части 3.1 статьи 8.2 — выгрузка мусора с автомобиля на сумму свыше 674 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей. «Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.