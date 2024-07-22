Сервис-тренер из Подмосковья победила во II полуфинале проекта «Мастера гостеприимства»

Сервис-тренер из Московской области Евгения Мустафина стала одной из победителей второго полуфинала проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщили организаторы.

Итоги второго полуфинала конкурса подвели в Череповце. В гранд-финал вошли 32 участника из 19 российских регионов. В течение трех дней участники проходили конкурсные испытания на оценку гибких компетенций, профессионального масштаба и интервью.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

«Проект становится всё более востребованным и значимым для развития российского туризма. Нововведением стали бизнес-форумы, которые мы проводим в разных регионах России — участники не просто проходят оценочные испытания, но и обсуждают перспективы развития туризма, высказывают свои предложения по развитию регионов», — сказал исполнительный директор платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Следующий полуфинал проекта «Мастера гостеприимства» пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.