Сервис предпроверки теперь подключен к онлайн-услуге для пенсионеров Подмосковья

На портале госуслуг Московской области оптимизировали услугу по оформлению ежемесячной денежной компенсации для неработающих пенсионеров старше 65 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«В Подмосковье получать услуги можно быстро и просто, без лишних посещений различных госучреждений. Мы не только переводим в «цифру» новые услуги и сервисы, но и проводим работу по оптимизации и обновлению уже существующих функций. Для этого подключаем сервисы предпроверки, автозаполнения, внедряем экспертные системы. Новая опция, которая позволит сократить число отказов из-за дублирования заявлений, появилась и в услуге для жителей старше 65 лет», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис предпроверки наличия ранее назначенной меры социальной поддержки подключен к услуге «Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+». Если пользователь планирует подать новое заявление, а денежная компенсация при этом уже была назначена ранее, то на экране появится сообщение об этом.

Оформить ежемесячную денежную компенсацию онлайн могут неработающие пенсионеры в возрасте 65 лет и старше и доходом менее 18 тысяч рублей. При этом нужно постоянно проживать в Московской области на протяжении как минимум 10 лет. Кроме того, пенсионер должен жить один или совместно с другими неработающими пенсионерами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.