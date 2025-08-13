Сервис предпроверки мест внесли в услугу по созданию семейного захоронения в Подмосковье

На регпортале государственных и муниципальных услуг Московской области оптимизировали услугу по созданию семейного (родового) захоронения. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Услугу дополнили функцией предпроверки места для захоронения в пределах указанного городского округа. Теперь жителям региона не нужно будет искать подходящий участок по всей территории Московской области. Пользователи смогут выбрать округ на интерактивной карте, и система отобразит доступные для покупки участки земли.

Услуга доступна на регпортале в разделе «Гражданам» — «Документы» — «Организация захоронений». Воспользоваться ею смогут граждане, желающие приобрести участок земли, который будет использоваться для погребения близких родственников, супругов, родителей, детей и других родных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.