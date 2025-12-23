Сервис по поиску пропавших животных помог более 15,5 тыс жителей Подмосковья

Более 15,5 тыс. пользователей воспользовались сервисом по поиску домашних животных в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сервис по поиску потерявшихся домашних животных в Подмосковье помог более 15,5 тыс. пользователей. Еще около 1,7 тысячи человек разместили или просмотрели объявления на платформе.

Платформа позволяет владельцам подробно описывать питомцев, указывать место пропажи или обнаружения и прикреплять фотографии. В системе используется искусственный интеллект: после загрузки изображения технология анализирует все объявления с похожими фото и находит совпадения, что ускоряет поиск.

Сервис размещен на главной странице регионального портала госуслуг Московской области. Пользователи могут выбрать тип обращения — «Животное пропало» или «Животное найдено», воспользоваться быстрым поиском по фото, клейму или чипу, а также расширенным поиском по описательным параметрам. Если подходящего объявления нет, можно создать новое. Объявления размещаются на 30 дней с возможностью редактирования или удаления.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что сервис помогает быстро и эффективно находить пропавших питомцев, объединяя владельцев и участников сообщества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.