Сервис «Новости» Google восстановил работу после массового сбоя
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Сервис «Новости» Google снова заработал после жалоб пользователей Сети на сбои, сообщает РИА Новости.
Почему произошел массовый сбой в работе, пока неизвестно.
Проблемы начались около 15:00 по московскому времени. Больше всего жалоб поступило из США.
Большая часть пользователей Сети отметила, что у них не работает веб-сайт, другие заявили о проблемах с открытием ленты новостей. 3% комментаторов пожаловались на некорректную работу Google-карт.