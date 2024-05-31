Сервис «Новости» Google восстановил работу после массового сбоя

сегодня в 16:51

Сервис «Новости» Google снова заработал после жалоб пользователей Сети на сбои, сообщает РИА Новости .

Почему произошел массовый сбой в работе, пока неизвестно.

Проблемы начались около 15:00 по московскому времени. Больше всего жалоб поступило из США.

Большая часть пользователей Сети отметила, что у них не работает веб-сайт, другие заявили о проблемах с открытием ленты новостей. 3% комментаторов пожаловались на некорректную работу Google-карт.