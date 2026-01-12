Сервис My Food задерживает заказы и игнорирует клиентов с начала января

С начала года компания готовой еды My Food массово задерживает заказы от клиентов и игнорирует их, сообщает «Осторожно, новости» .

Москвич пожаловался, что оформил заказ в компании 9 января. За набор готовой еды на один месяц заплатил почти 35 тыс. рублей. Его заказ должны были доставить в понедельник до 11 часов утра, но еду он так и не дождался. При этом в чате поддержки My Food клиента игнорируют.

По словам мужчины, он часто пользуется услугами компании, и раньше у него проблем с доставкой не было. Иногда курьер мог опаздывать на 30 минут, но клиента об этом предупреждали.

Также в соцсетях сотни пострадавших делятся тем, что не получили свои заказы от My Food. Некоторые клиенты ждут готовую еду или возврат денег с конца декабря. В ответ компания готовой еды заявила, что в этом месяце столкнулась со сбоями в логистике, поэтому «часть заказов» доставляется покупателям с задержками. Также там отметили, что служба поддержки «перегружена».

Представители компании посетовали на выпавший в столичном регионе снег, который тормозит маршруты. Но также на проблемы с доставкой жалуются жители Санкт-Петербурга

«Даже смешно, что они пишут про снежный коллапс в Москве, но я нахожусь в СПб, и здесь нет таких огромных сугробов и диких пробок», — написал один из клиентов.

