Сервис Mail представил масштабное обновление с новым дизайном

Сервис Mail, в состав которого входит почта, календарь, облако, заметки и доска, представил масштабное обновление. Оно коснется всех каналов коммуникации, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Изменения в стиле стали ответом на запросы молодой аудитории, а также еще одним шагом в развитии сервиса. Таким образом Mail предлагает пользователям современные и удобные решения и остается лидером в сегменте.

По словам директора бизнес-юнита Mail Андрея Сумина, сервис давно перестал быть «просто почтой». Теперь это нейросетевые и ML-инструменты, покупки, а еще планирование досуга и дел.

«Вслед за технологическими изменениями пришло время и для визуальных обновлений», — добавил Сумин.

Изменения в дизайне затронут все коммуникации. Теперь в логотипе нет домена .ru. Маскот по кличке Байт ответит на все вопросы пользователя и поможет в работе с нейросетью.

Среди основных обновлений: появилась функция для отбора фотографий с мероприятий и фестивалей, а также функция, сокращающая заметку. Запущена бета-версия сервиса для совершения покупок, в работе технической поддержки теперь применяют ML, также запущен новый сервис VK Доска. Во всех обновлениях применили генеративный искусственный интеллект.