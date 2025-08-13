Сервис электронных расписаний «Мострансавто» достиг 2,12 млн скачивания

Сервис электронных расписаний «Скачай, не срывай» Мострансавто продолжает набирать популярность: общее количество скачиваний превысило 2,12 млн. При этом за последний отчетный период зафиксировано 120 тыс. обращений к сервису, а число уникальных пользователей составило 20 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Особенно востребован сервис оказался у пассажиров маршрутов, связывающих область со столицей. Традиционным лидером остается маршрут № 362 «ст. Монино — Москва (метро „Щелковская“)» — его расписание скачали более 2 тыс. раз в июле. Немного отстает маршрут № 308 «Москва (м. Домодедовская) — Аэропорт Домодедово» с результатом более 1,3 тыс. скачиваний, замыкает тройку лидеров направление № 388 «Сергиев Посад — Москва (м. ВДНХ)» с показателем более 1 тыс.операций.

Секрет такой популярности прост — сервис экономит время и упрощает жизнь. Вместо поиска актуального расписания на остановочном павильоне достаточно зайти на сайт «Мострансавто» или воспользоваться телеграм-ботом @Mostransavto_bot. Особенно пассажиры ценят функцию поиска всех маршрутов через конкретную остановку — это настоящая находка для тех, кому нужно спланировать поездку с пересадками.

Компания продолжает развивать цифровые сервисы, делая общественный транспорт региона еще более удобным для пассажиров.

