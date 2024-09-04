Сервис Coda уходит из России из-за санкций. Приложение для редактирования документов перестанет работать с российскими и белорусскими аккаунтами с 12 сентября.

Об этом сообщил менеджер соцсетей компании Брайан Клейн в ответ на вопрос пользователей.

На текущий момент компания не делала официальных заявлений, но на прошлой неделе об уходе из России сообщал другой сервис для редактирования текстов и баз данных — Notion. Сервис прекратит действие подписок, удалит все сохраненные данные и не позволит зарегистрироваться с российских IP.

Причина ухода — санкции, из-за которых зарубежные компании не могут полноценно взаимодействовать с российским бизнесом.