Сервал Симба нашел новый дом на подмосковной ферме «Горки»

В коломенскую ферму «Горки» прибыл новый постоялец — самец сервала по имени Симба. Этот экзотический кот был на грани гибели, когда его владельцы решили от него избавиться и отправили в ветеринарную клинику на усыпление. Однако удача улыбнулась четвероногому, и его судьбу решили иначе на ферме, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Сотрудники фермы организовали временный вольер для Симбы и забрали его к себе. Сейчас ему два года, и он единственный представитель сервалов в зоопарке. К лету ему обещают построить большой зимне-летний вольер, чтобы он чувствовал себя комфортно. Симбе требуется около килограмма мяса в день, кроме того, его кормят кошачьим кормом, консервами и витаминами. Новый постоялец абсолютно здоров, хорошо ест и уже начал проявлять доверие к сотрудникам фермы.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что Симба теперь живет на ферме «Горки», где ему обеспечат должный уход и он найдет новых друзей. Эта история служит напоминанием о том, как важно вовремя оказывать помощь животным и следить за их здоровьем.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.