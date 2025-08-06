Сертификаты на соципотеку получили 9 педагогов из Ленинского округа

В 2025 году 9 учителей школ Ленинского городского округа стали обладателями сертификатов на приобретение жилья по губернаторской программе «Социальная ипотека». Двое из них — педагоги Лопатинской школы Мария Ванюхина и Эльмира Шангареева — на днях лично получили документы из рук министра образования Московской области Ингрид Пильдес. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Я с 6 лет точно знала, что стану учителем. Уже тогда играла в школу и учила кукол. Причем я хотела переехать и работать именно в столице или Подмосковье. Так и случилось. В 2018 году я закончила Московский государственный педагогический университет, стала учителем русского языка и литературы, начала преподавать в одном из муниципалитетов Московской области, затем переехала в Ленинский округ, потому что он динамично развивается, открываются новые школы. Именно здесь планирую приобрести собственное жилье и остаться работать. Спасибо руководству региона за то, что у меня получилось осуществить свою мечту», — приводятся в сообщении слова учителя Лопатинской школы Марии Ванюхиной.

Уточняется, что Мария Павловна переехала в Подмосковье из Крыма, а ее коллега — учитель биологии и географии из Лопатинской школы Эльмира Шангареева — из Самары. Сейчас кроме преподавательской деятельности Эльмира Раифовна занимает должность заместителя директора школы по воспитательной работе.

Также в 2025 году право приобрести собственное жилье на льготных условиях получили три учителя начальных классов — из образовательного центра «Лидер», Видновских школы № 2 и № 11, учитель русского языка и литературы из Володарской школы, преподаватель иностранного языка из Видновской школы № 1 и педагог по физике из Виднокской школы № 5, а также еще один учитель биологии из Лопатинской школы.

В пресс-службе напомнили, что программа губернатора Андрея Воробьева «Социальная ипотека» помогает педагогам региона получить финансирование для покупки жилья. Правительство Московской области оплачивает 50% стоимости квартиры сразу и оставшиеся 50% — в течение 10 лет. Участники программы вносят только проценты по ипотечному кредиту.