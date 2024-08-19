Сертификат на жилье вручили сироте в Клину

Документы на жилье выдаются по федеральной программе сразу после исполнения 18 лет. Программа предоставляет возможность самим выбрать жилье. И после оформления сертификат по традиции вручает глава городского округа Клин Алена Сокольская. В этом году в Клину 19 детей этой категории обеспечат жильем, сообщает пресс-служба администрации округа.

Больше половины — уже получили сертификат на приобретение жилплощади. Например, Дарья не так давно отметила свое совершеннолетие, а сегодня получила заветный документ. Кстати, квартиру девушка уже присмотрела.

«Так совпало, что был вариант прям совсем недалеко от места, где я сейчас живу с опекуном, моей второй мамой. Все это время мы с ней жили дружно без проблем. Будем ходить друг к другу в гости», — поделилась Дарья.

Девушка сейчас учится в «Колледже „Подмосковье“ на фельдшера. Специальность, которая востребована в нашем округе. Глава округа пожелала Дарье благополучной и счастливой жизни.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.