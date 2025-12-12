Серпуховский производитель представил продукцию на выставке Food Africa 2025 в Египте

Компания «Маревен Фуд Сэнтрал» из Серпухова представила более 10 видов продукции на международной выставке Food Africa 2025, которая прошла с 9 по 12 декабря в Каире, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Компания «Маревен Фуд Сэнтрал», завод которой находится в Серпухове, приняла участие в международной выставке Food Africa 2025 в столице Египта. Мероприятие считается одной из ключевых площадок для производителей и дистрибьюторов на рынках Африки и Ближнего Востока.

Посетителям выставки представили более 10 наименований продукции, включая лапшу быстрого приготовления, бульоны, картофельное пюре и макаронные изделия. Регион поддерживает выход местных производителей на международные рынки, что позволяет компаниям устанавливать деловые контакты и оценивать потенциал экспорта.

В ходе выставки представители предприятия провели переговоры с потенциальными партнерами из Египта, стран Северной и Тропической Африки, а также Ближнего Востока. Обсуждались перспективы сотрудничества, условия локализации продукции и предпочтения местных потребителей. Для посетителей стенда организовали интерактивную зону.

Компания ежегодно выпускает свыше 1,5 млрд единиц продукции и поставляет товары по всей России и за рубеж. В ассортименте «Маревен Фуд Сэнтрал» — более 160 наименований, представленных в крупнейших розничных сетях под брендами «Роллтон», BIGBON, «Петра», Mareven Professional Food, Actibo и другими.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.