Серпуховский музей одержал победу в конкурсе «PRОбренд»

VI международный маркетинговый конкурс в сфере туризма «PRОбренд» огласил итоги: экспертный совет определил победителей. В конкурсе принимало участие более 100 городов, и Серпуховскому музею удалось войти в список победителей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Серпуховский историко-художественный музей подавал на участие два своих проекта: видео «105 лет место встречи с искусством и историей» и детский путеводитель «Путешествие по Серпуховскому музею», и оба одержали победу.

Сотрудниками «Малой Третьяковки Подмосковья» была проведена большая работа по подготовке проектов.

Для сохранения интриги список проектов объявили без указания номинаций и занятых мест, главная интрига будет раскрыта на церемонии награждения призеров и победителей 5 и 6 января в городе Ярославле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.