Серпуховский лифтостроительный завод провел экскурсию для школьников 16 декабря

Серпуховский лифтостроительный завод 16 декабря организовал экскурсию для более 30 школьников, которые познакомились с современным производством и инновационными технологиями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Более 30 учеников из школ Серпухова посетили Серпуховский лифтостроительный завод 16 декабря. Для них провели экскурсию по цехам, где главный технолог предприятия подробно рассказал о производственном цикле — от обработки металла на современном оборудовании до сборки лифтов.

Школьники увидели работу промышленных сварочных роботов, станков лазерной резки и линию электростатического напыления порошковой краски. После экскурсии для гостей организовали кинопоказ, посвященный инновационным решениям и жизни коллектива завода.

Главный технолог Александр Вдовин отметил, что такие мероприятия важны для завода, поскольку помогают детям познакомиться с передовыми технологиями и увидеть перспективы для будущей профессии. Он добавил, что подобные экскурсии для школьников будут проводиться и в дальнейшем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.