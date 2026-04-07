Серпуховских пенсионеров научили противостоять мошенникам

Вздании «Серпуховского городского дома ветеранов», расположенном на улице Советской, 34, 7 апреля собрались порядка тридцати пенсионеров из городского округа. Главной темой обсуждения стали правила безопасности в цифровом пространстве и уловки телефонных аферистов. В роли лектора выступила помощница прокурора города Анастасия Цапаева.

«Зачастую мошенники пытаются поднять эмоциональное состояние наших пожилых граждан, чтобы они испугались либо за своих близких, либо за свои сбережения», — объяснила она.

Главный признак злоумышленника — просьба продиктовать код. Услышав подобное, лучше всего сразу прекращать разговор, не вступая в диалог, положить трубку и самостоятельно перезвонить родственникам или в соответствующую организацию. Подозрительный номер следует занести в блокировку.

На конкретных примерах, взятых из практики Серпухова, были детально разобраны реальные схемы обмана. Пенсионеры принимали активное участие во встрече: они задавали выступающей вопросы, рассказывали собственные истории и даже предложили свою хитрость — придумать секретное семейное слово, чтобы проверять звонящих «родных». Помощник прокурора отметила: пожилые люди, будучи более уязвимыми для стресса, особенно нуждаются в подобных профилактических беседах на постоянной основе.