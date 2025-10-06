Серпуховские педагоги отмечают профессиональный праздник

Городской округ Серпухов 5 октября чествовал своих учителей, ветеранов педагогического труда и всех работников системы образования. Педагогическая деятельность, требующая мудрости, терпения и самоотдачи, названа настоящим призванием, закладывающим основу для будущих успехов учащихся, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое внимание уделено достижениям образовательных учреждений Серпухова в 2024-2025 учебном году. Согласно представленным данным, в рейтинг ТОП-100 лучших школ Подмосковья вошли Гимназия Протвино и школа № 18. Еще девять образовательных учреждений муниципалитета показали высокие результаты, войдя в «зеленую зону».

Выпускники демонстрируют значительные успехи: 98 учеников окончили школу с золотыми медалями, 86 — с серебряными. Четырнадцать школьников достигли наивысших результатов на ЕГЭ, сдав его на 100 баллов. Кроме того, двое учеников стали победителями, а четверо — призерами Всероссийской олимпиады школьников, что свидетельствует о высоком уровне подготовки в муниципалитете.

Отдельно главой городского округа Серпухов Алексеем Шимко выражена благодарность ветеранам педагогического труда за их вклад в передачу опыта и формирование фундамента образовательной системы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.