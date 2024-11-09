Серпуховские курсанты познакомились с легендой российского спецназа

Курсантам Серпуховского филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого представилась уникальная возможность познакомиться с легендой российского спецназа — Героем Советского Союза, генерал-майором, одним из первых командиров легендарной группы «Альфа» Геннадием Николаевичем Зайцевым, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.

Знакомство началось с просмотра фильма «Командир», основанного на реальных событиях — захват террористами школьного автобуса с заложниками, среди которых 32 ребенка, учительница и водитель. Это произошло 1 декабря 1988 года в городе Орджоникидзе (на данный момент Владикавказ). Сложнейшая операция по спасению заложников и обезвреживанию террористов под руководством Зайцева навсегда вписана в доблестную историю группы «А».

Фильм снят по мотивам книги Геннадия Николаевича «Спецназ „Альфа“: дела и люди».

О качествах, присущих настоящему защитнику, об ощущениях, наполняющих командира во время проведения операций по спасению людей, и чем стоит руководствоваться при принятии непростых решений — такие вопросы задавали Герою Советского Союза будущие офицеры по окончании фильма.

«Офицер — это командир. Задача каждого командира сводится к тому, чтобы выполнить поставленные задачи и при этом сохранить личный состав!» — ответил Геннадий Зайцев.

На встрече также присутствовал режиссер, сценарист, продюсер и монтажер фильма Тимур Хван, который рассказал о деталях сюжета. Одна из них касается актерского состава: символично, что роль родителей пострадавших детей играли взрослые, которые в 1988 году стали участниками трагедии.

От муниципалитета и Серпуховского филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого в лице начальника ФВА, генерал-майора Михаила Баитова передали Герою памятные подарки.

На мундире Геннадия Николаевича Зайцева — 7 боевых орденов и один трудовой. Уверен, что встреча с Героем станет для курсантов стимулом к хорошей учебе, ответственному выполнению поставленных задач и самым отважным поступкам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды бойцам добровольческого отряда «БАРС». Участники СВО приехали на торжественную церемонии вместе со своими близкими.

«Здесь бойцы, Герои из разных муниципалитетов Московской области. Спасибо вам за те поступки, которые вы совершили в этот очень сложный период. Знаю, что многие из вас, и самый молодой награждаемый, которому 26 лет, и тот, кому уже за 50, внесли заметную лепту в нашу победу, защиту Родины», — заявил Воробьев.