Серпуховские активисты «Движения первых» познакомились с деятельностью редакции медиахолдинга

Директор учреждения Мария Панкратьева, шеф-редактор телеканала ОТВ-Серпухов Ирина Зайцева и корреспондент Кристина Литвинова открыли школьникам дверь в место, где рождаются новости.

Молодежи рассказали, как и где ищутся инфоповоды, кто входит в состав съемочной группы, какие обязанности у каждого специалиста и как попасть в команду журналистов.

Ребята получили уникальную возможность заглянуть в ту самую студию, где записываются программы и новости. Некоторые смогли даже попробовать себя в роли ведущих и прочитать текст с телесуфлера.

«Первые» рассказали, что они учатся создавать контент и пробуют себя в роли работников медиасферы. Возможно кто-то из них свяжет свою жизнь с журналистикой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.