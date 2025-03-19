Серпуховские активисты «Движения первых» познакомились с деятельностью редакции медиахолдинга
Фото - © Пресс-служба Городского округа Серпухов
18 марта для ребят активистов «Движения первых» провели экскурсию в МАУ «Серпуховское информационное агентство», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Директор учреждения Мария Панкратьева, шеф-редактор телеканала ОТВ-Серпухов Ирина Зайцева и корреспондент Кристина Литвинова открыли школьникам дверь в место, где рождаются новости.
Молодежи рассказали, как и где ищутся инфоповоды, кто входит в состав съемочной группы, какие обязанности у каждого специалиста и как попасть в команду журналистов.
Ребята получили уникальную возможность заглянуть в ту самую студию, где записываются программы и новости. Некоторые смогли даже попробовать себя в роли ведущих и прочитать текст с телесуфлера.
«Первые» рассказали, что они учатся создавать контент и пробуют себя в роли работников медиасферы. Возможно кто-то из них свяжет свою жизнь с журналистикой.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.
«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.