Серпуховская хореографическая студия «Сильфида» выступила на гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках»

Хореографическая студия «Сильфида», являющаяся филиалом Губернского колледжа, триумфально выступила на гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках», прошедшем в Центральном парке Реутова, и была удостоена специального приза. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Яркое и эмоциональное выступление серпуховских танцовщиц никого не оставило равнодушным. Зрители были покорены артистизмом и синхронностью движений, а профессиональное жюри, в состав которого входил известный хореограф Егор Дружинин, отметило высокий уровень мастерства, талант и невероятную энергетику юных артисток.

Успех «Сильфиды» на этом престижном фестивале уже стал доброй традицией. Студия уже третий год подряд удостаивается наград на этом масштабном проекте, организованном АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году гала-концерт собрал 64 сильнейших танцевальных коллектива не только из Подмосковья, но и со всей России, что подтверждает высокий статус и значимость фестиваля «Город танцует в парках».

Руководство Губернского колледжа и администрация Серпухова выразили гордость за студию «Сильфида», подчеркнув, что эта победа является заслуженным признанием таланта и трудолюбия юных танцовщиц и их наставников, а также свидетельствует о высоком уровне подготовки творческих кадров в городе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.