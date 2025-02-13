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Серпухович принял участие в открытом фестивале проектных работ по робототехнике

В структурном подразделении Центра цифрового образования детей «IT-куб» прошел открытый фестиваль проектных работ по робототехнике «Techno-Time», где ученик 11 «Б» класса школы № 19 имени Романа Катасонова Анатолий Мамаев занял 1 место в номинации «Благоустройство территории», передает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Анатолий представил проект МПМ-1 (машина малая посевная) — робота, созданного для любителей радиоуправляемой техники и огородников. Его разработка продемонстрировала нестандартный подход к решению актуальной задачи — облегчению и автоматизации посева.

Проект Анатолия позволяет сделать процесс посева огорода увлекательным и эффективным. Его работа подчеркнула важность инноваций в сельском хозяйстве и благоустройстве территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.