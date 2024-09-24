Серпухович доставил более 5 т гуманитарной помощи на передовую

Выпускник Губернского колледжа по специальности «Физическая культура» Александр Одиноков с 2021 года активно участвует в деятельности Благотворительного Фонда помощи пострадавшим от вооруженных конфликтов. У его учебного заведения и Фонда заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Александр доставил на передовую более 5 т гуманитарной помощи, собранной колледжем, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 2022 по 2024 год Александр исполнял свой воинский долг в зоне специальной военной операции, где занимал должность командира роты БПЛА Разведывательной-штурмовой бригады «Ветераны» Министерства обороны Российской Федерации. Вместе с боевыми товарищами он выполнял сложные задачи по корректировке артиллерийского огня и уничтожению вражеских блиндажей, техники.

Сегодня Александр занимает должность главного инженера в Корпорации Инновационных Технологий, которая занимается изготовлением беспилотников и подготовкой кадров для работы в зоне СВО и охраны приграничных территорий страны.

Также Александр является старшим инструктором Федерации дронного спорта и начальной военной подготовки «Патриот».

«Несмотря на то, что я не нахожусь сейчас на передовой, мой гражданский долг — не оставаться в стороне. Я обязан быть в строю и приносить пользу Родине. Там еще остались мои друзья, и мой долг — не только охранять их семьи здесь, но и помогать им. Я могу научить и поделиться своим боевым опытом. И я буду делать все возможное для нашей Победы!» — говорит выпускник Губернского колледжа.

Александр Одиноков был награжден медалью «За участие в операции по денацификации и демилитаризации Украины» и грамотой за инициативу и усердие при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.