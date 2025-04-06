Серийный убийца Гоша Волшебник хочет стать блатным в тюрьме

Серийный убийца Гоша Волшебник, который умерщвлял моделей, маскируя это под магические ритуалы, предпринимает попытки стать блатным в колонии. Чтобы завоевать уважение со стороны заключенных, он хамит работникам ФСИН и не соблюдает режим исправительной колонии, сообщает SHOT .

54-летний Георгий Мартиросян сидит в ИК-21 строгого режима в поселке Икса Архангельской области с 2014 года. Он осужден на 23 года тюремного заключения.

Мартиросян начал вести себя более резко, поскольку заключенные к нему не очень положительно относятся. Из последнего — в камеру зашел работник ФСИН. По правилам, Волшебнику необходимо было встать.

Однако Мартиросян «послал» сотрудника ФСИН и сказал, что будет спать дальше. За это Волшебника отправили в ШИЗО и завели уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Из-за этого после выхода на свободу в 2037 году мужчине предстоит на протяжении полугода посещать исправительные работы.

Мартиросян действовал в Москве с начала 2010 года. Сначала он представлялся магом, предлагал эскортницам и моделям посещать «особые ритуалы». Иногда во время них спал с наивными девушками.

В какой-то момент Мартиросяну захотелось больше денег. Он начал убеждать женщин снимать все деньги с банковского счета и брать с собой на сеанс. Во время «магического ритуала», Волшебник делал жертве укол с метадоном или героином. Доза была смертельной.

Доказаны три убийства. Жертвами стали 23-летняя модель Наталья Трапезникова, 21-летняя Мария Агаркова и ее 38-летняя мать Наталья.