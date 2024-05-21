Серия мероприятий ко дню предпринимательства состоится в Подмосковье

В городских округах Московской области пройдут мероприятия для предпринимателей, приуроченные ко дню российского предпринимательства. Об этом рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Информация о событиях, приуроченных ко дню предпринимательства, в городских округах Подмосковья доступна на инвестиционном портале Московской области. Так, для бизнеса запланированы различные семинары, форумы, торжественные мероприятия, фестивали, выставки и многое другое. Здесь же, на инвестпортале Подмосковья, предприниматели получат информацию о месте проведения мероприятий и способах регистрации», — отметили в ведомстве.

Например, 22 мая в городском округе Домодедово состоится День женского предпринимательства, а в Бронницах в этот день пройдет семинар «Продажи в VK: секреты успеха от эксперта».

Также в Сергиевом Посаде 24 мая состоится сразу несколько мероприятий — форум молодых предпринимателей и выставка предприятий, осуществляющих деятельность в сфере образования, спорта и досуга детей. Кроме того, форум «День российского предпринимательства» 24 мая будет проведен в Солнечногорске.

Ознакомиться со всеми доступными мероприятиями можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.