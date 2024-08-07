Серия экскурсий «Москва экономическая» пройдет на форуме-фестивале «Москва 2030»

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», который продлится до 8 сентября, в столице можно будет посетить серию экскурсий «Москва экономическая». Об этом сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она отметила, что Москва является одной из 5 крупнейших городских экономик в мире и главным экономическим центром России. Для иностранных предпринимателей столица всегда была точкой притяжения ввиду ее роли в развитии страны и уникального положения.

«Постоянно растущая экономика Москвы оказывала серьезное влияние на архитектурно-градостроительный облик города. Участники цикла экскурсий „Москва экономическая“ в рамках форума-фестиваля „Территория будущего. Москва 2030“ смогут познакомиться с архитектурой центра столицы и посмотреть на историю города через призму его экономического развития», — рассказала Мария Багреева.

Известные московские гиды будут проводить экскурсии по выходным с 10 августа по 8 сентября.

Об истории и работе доходных домов и торговых предприятий столицы расскажет сооснователь проекта «Города & Люди» Екатерина Полякова. С экономической жизни старой Москвы можно будет узнать из рассказа известного гида-искусствоведа Никиты Мещерякова. О памятниках истории становления московского предпринимательства и знаковых местах расскажет экскурсовод Марина Крамская. По историческому центру дореволюционной Москвы людей с нарушениями слуха проведет руководитель Ассоциации глухих и слабослышащих гидов России Виктория Салий. О зданиях и улицах города, повлиявших на зарождение современной экономики Москвы, расскажет ведущий проекта Johnny from Moscow Иван Голубев.

На экскурсии Ивана Голубева можно записать через страницы экскурсионных маршрутов на 10 августа и на 11 августа. Идет регистрация на экскурсии Марины Крамской и Виктории Салий. На другие экскурсии можно будет записаться через портал экскурсий, которые пройдут в рамках форума-фестиваля в ближайшее время. Количество мест ограничено.

«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, на котором гостям и жителям столицы представят главные достижения и инновации во всех областях городской жизни. До 8 сентября больше чем на 30 площадках в рамках фестиваля проведут образовательные, спортивные, культурные и другие мероприятия, которые будут посвящены развитию города. Благодаря масштабному проекту можно будет смоделировать образ Москвы через несколько лет. Подробности о форуме-фестивале доступны на официальном портале moscow2030.mos.ru.